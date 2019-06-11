Türkiye’ye pasaportla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı

KKTC vatandaşlarından, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaportla seyahat etmek istemeleri halinde, en az 60 gün geçerli pasaport süresi şartı arandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesi kapsamında 60 gün geçerli pasaport süresi arandığı belirtilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında, pasaportla seyahat edecek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seyahat belgelerini buna göre düzenlemeleri tavsiye edildi.



Açıklamada, diğer bir kuralla ilgili şöyle denildi:“Reşit olmayanlar ile kısıtlılar, yalnız seyahat etmeleri halinde, kanuni temsilcilerinin muvafakatlerini belirten ve noterce tasdik edilmiş veya resmi makamlardan alınmış bir vesikayı ayrıca ibraz etmekle yükümlü olup, 12 yaşından küçük vatandaşlarımız, kimlik kartlarının dayanağı olan doğum belgesiyle Türkiye Cumhuriyeti hudut kapılarında kimlik kartlarıyla giriş yapabileceklerdir.”