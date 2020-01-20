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Türkiye’nin Toprak Dedesi hayatını Kaybetti

Toprak Dede diye bilinen,  Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Toprak Dedesi hayatını Kaybetti

Toprak Dede diye bilinen,  Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti.

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:28
Türkiye’nin Toprak Dedesi hayatını Kaybetti

TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.  Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

4 Nisan 1922'de Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Hayrettin Karaca'nın babası 1917'de Türkiye'nin köklü giyim markası Çift Geyik Karaca'yı kurdu. Hayrettin Karaca da ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi.

Doğa ve yeşil sevgisiyle bilinen Hayrettin Karaca Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi.

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14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" diye bahsetmiştir.

İKİ TOPRAK SEVDALISI TEMA VAKFI'NI KURDU

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular.

Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkenin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirildi.

Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’nin Toprak DedesiHayrettin Karaca
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