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Türkiye’nin kestane ihracatı yüzde 79 arttı

Ege'de üreticinin kış sezonunda önde gelen geçim kaynakları arasında yer alan kestanede ihracatın artmasıyla bereketli bir sezon yaşanıyor.

12 Aralık 2021 Pazar 12:15
Türkiye’nin kestane ihracatı yüzde 79 arttı

Türkiye ve AB'de coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat sezonu sona erdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.

Sofralarda yerini almaya başlayan kestanede, verim ve kalitenin yanı sıra ihracat da bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yılın 11 ayında ülke genelinden 5 bin 165 ton kestane ihraç edilerek 13 milyon 240 bin dolar gelir elde edildi. Bu yılın aynı döneminde ise dış satım, değer bazında yüzde 78,8 artarak 6 bin 782 ton karşılığında 23 milyon 676 bin dolara ulaştı.

İhracatın büyük bölümü İtalya'ya yapılırken Almanya ve Hollanda da önde gelen pazarlar arasında yer aldı.

Kalite fiyatlara yansıyor

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, sezon başında 50 milyon dolar ihracat hedefi koydukları kestanede işlerin yolunda gittiğini ifade etti.

Uçak, "Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. 2020 yılında tonunu 2 bin 560 dolara ihraç ettiğimiz kestanemizde bu yıl fiyat 3 bin 490 dolara yükseldi. Hem üreticimizin hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da incirden sonra kestanenin kentin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Sezon başında kuraklıktan dolayı üreticinin endişeli olduğunu aktaran Kendirlioğlu, "Çiftçimizin 2021 sezonu için gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız çok güzel. Kilogram fiyatı 40-50 lira civarında. Verim de kuraklıktan çok etkilenmedi. Çünkü kestane 600 rakımının üstünde yetişen bir ürün. Dolayısıyla hem kalite hem fiyat hem de rekolte anlamında çiftçimiz memnun. Bu üçü bir arada çok fazla denk gelmez. Ya kiloda ya da kalitede kayıplar yaşanır ya da fiyat düzgün olmaz." dedi.

Kendirlioğlu, bölgede kestane ağacı dikiminin de devam ettiğini, üretimin gelecek yıllarda artmasının beklendiğini bildirdi.

Kentin önemli kestane üretim merkezlerinden Eğrikavak Mahallesi'nin muhtarı ve kestane üreticisi Muhsin Kıyar da hasadın iyi geçtiğini anlattı.

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Son Güncelleme: 12.12.2021 13:29
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