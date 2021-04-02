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Türkiye'den Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki

Türkiye, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki gösterdi. 

02 Nisan 2021 Cuma 22:15
Türkiye'den Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki
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Türkiye, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki gösterdi.  Türk Dışişleri Bakanlığı, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü anma törenleriyle kutlamasının ve anısına pul bastırmasının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetin devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü, anma töreniyle kutladığı belirtilerek, "EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür." denildi.

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Açıklamada, bu örgütün, Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 arasında insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

İnsanlık dışı katliamların acısının halen hafızalarda olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türklerinin, güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.04.2021 01:55
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