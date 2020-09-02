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Türkiye\'den Charlie Hebdo\'nun Hz. Muhammed\'e Yönelik Hakaret İçerikli Karikatürleri Yeniden Yayımlamasına Tepki

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY:  

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Türkiye\'den Charlie Hebdo\'nun Hz. Muhammed\'e Yönelik Hakaret İçerikli Karikatürleri Yeniden Yayımlamasına Tepki
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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY:  "CHARLİE HEBDO DERGİSİNİN DİNİMİZE VE PEYGAMBERİMİZE YÖNELİK SAYGISIZLIK İÇEREN KARİKATÜRLERİ YENİDEN YAYIMLAMA KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ" 

"HER FIRSATTA KENDİLERİNİN DEMOKRAT VE ÖZGÜRLÜKÇÜ OLMALARIYLA ÖVÜNENLERİN, İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLEYEN BU TÜR IRKÇI VE AYRIMCI EYLEMLERİ KULLANARAK, FRANSA VE AVRUPA'DAKİ YENİ KUŞAK FAŞİSTLERİN VE IRKÇILARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDIKLARINI İYİ BİLMELERİ GEREKİR"

Ankara, 2 Eylül 2020 (.): Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı. 

Sözcü Aksoy, söz konusu derginin, Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

"Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz." diyen Aksoy, Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı, basın, sanat veya ifade özgürlüğüyle gerekçelendirmenin mümkün olmadığını bildirdi. 

Aksoy, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız makamlarının, bu konuyu, ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet, toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır."

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Sözcü Aksoy, Avrupa'daki dostları ve siyasileri, son günlerde giderek artan ve kutsal değerleri hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet etti. 

- Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

(AA/ID/ÖK)
 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 19:30
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