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Türkiye’deki yangınlarda 1 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9’a yükseldi

Türkiye’de geçen haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 9’a yükseldi.

03 Ağustos 2021 Salı 16:00
Türkiye’deki yangınlarda 1 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9’a yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de günlerdir devam eden yangınlardaki can kaybı ve tedavilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, Muğla’daki yangınlarda bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda da Manavgat'ta yedi, Marmaris'teki yangınlarda da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGINLARINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

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Son Güncelleme: 03.08.2021 18:35
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