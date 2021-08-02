Türkiye’deki orman yangınları…

Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve çok ciddi orman tahribatı yanında can kayıplarına da neden olan orman yangınları ile bu yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Büyük ölçüde ormanlık alanın ve doğan yaşamın yok olduğu; çok sayıda insanın evlerinin yanmasına neden olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürerken; yangınlara yenileri ekleniyor ve yangınlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılıyor.

MİLAS'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Öğle saatlerinden itibaren yangın Çökertme ve Bozalan mevkisinde etkisini sürdürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA ekibi de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yukarı Mazı, Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgar sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

BAZI EVLER YANDI

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler var güçleriyle çalışma yürütüyor.

Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları tankerlerle bölgeye su taşıyor.

Bölgede balık çiftliklerine ait yavru balık tankı bulunan tırlarda tanklara denizden doldurdukları suları taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çok sayıda ekibin bulunduğu bölgede çalışmalara havadan iki helikopter destek veriyor. Bozalan Mahallesi'nde vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını yangından kurtararak sahile getirdi.

Yangın Bozalan ve Çökertme Mahallasine ulaşırken dün boşaltılan mahallede bazı evlerin de yandığı belirtildi.



Dün yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını ve alevlerin arasından son anda kurtulduklarını anlatan, Ahmet Sıvacı, "Gökbel'de dayımın oğluyla ekiplere destek vermek için gittik. Kepçe yardımıyla ağaçları devirdik ve etrafını çevirdik. Ancak orada da bir ev yandı. Sabah Çökertmeye gittiğimizde 4 ev yanmıştı. Bozalan'da da yanan yerler var. Diğer mahallelerde de yanan evler var." dedi.Sıvacı, arkadaşları ve komşularıyla yangın söndürme ekiplerine destek vermek için bölgede beklemeye devam edeceklerini ifade etti.MARMARİS'TE YANGIN BAZI EVLERİN BAHÇELERİNE KADAR ULAŞTIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor.Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.Bu arada, bazı mahalle sakinleri hortumlarla evlerinin çevresini sulayarak önlem almaya çalıştı.Alevlerin Hisarönü-Bozburun kara yoluna ulaşması nedeniyle, Hisarönü girişi yol trafiğe kapandı. Görevliler, Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinden tahliye ediyor.Jandarma ekipleri kara yolunun boşaltılması için uyarılarda bulunurken, bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.Bazı çiftçilerin, ahırlarında bulunan büyükbaş hayvanlarını çıkardığı da gözlendi.AYDIN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTIAydın’ın Bozdoğan ilçesinde de orman yangını çıktı ve yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçelerde yangının söndürülmesi için kullanılıyor.Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek verdi.Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.