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Türkiye’deki helikopter kazasında şehit sayısı 11’e yükseldi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

04 Mart 2021 Perşembe 21:15
Türkiye’deki helikopter kazasında şehit sayısı 11’e yükseldi
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

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Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

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Son Güncelleme: 04.03.2021 22:42
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