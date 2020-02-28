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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, geceden itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, geceden itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

28 Şubat 2020 Cuma 08:19
Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor
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Bazı düzensiz göçmenlerse deniz yoluyla Avrupa’ya geçebilmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere gitti.

EDİRNE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Edirne'nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

EGE SAHİL BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK

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Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine de hareket etti.

Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa'ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.

Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

Dün İdlib’de Türk askerlerini hedef alan hava saldırılarının ardından Reuters haber ajansına konuşan bazı yetkililer, Türkiye’nin artık Avrupa’ya yasadışı göçü engellemeye yönelik bir çaba içinde olmayacağını belirtmişti.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’deki Düzensiz Göçmenler
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