Türkiye’deki askeri helikopter kazasında şehit düşenlerin sayısı 10’a yükseldi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
04 Mart 2021 Perşembe 20:15
Son Güncelleme: 04.03.2021 21:38
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.