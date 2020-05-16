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Türkiye’deki 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:12
Türkiye’deki 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek. 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

Lokanta ve restoranlar "paket servis" yapmak şartıyla açık olabilecek 

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

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"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  - Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler 
  - Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT 
  - Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi. 
  - Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler 
  - İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
  - Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  - Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  - Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
  - Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar,
- Oteller ve konaklama yerleri,
- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, 
- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, 
- Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
- Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler."

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR PAZAR GÜNÜ YÜRÜME MESAFESİNDE DIŞARI ÇIKABİLECEK 

Öte yandan meteorolojik verilere göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. 

Yapılan değişiklikle bu kapsamdaki vatandaşlar ile ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerine, pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla serbestlik tanınacak. 

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlar evlerinde kalacak.

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak. 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. 

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü ise gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla olacak. 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


 

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Son Güncelleme: 16.05.2020 11:15
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Türkiyedeki 15 Ildeki Sokağa çıkma Kısıtlaması
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