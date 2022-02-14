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Türkiye’de yakalanan Falyalı cinayeti zanlılarından 3'ü hakkında ek gözaltı süresi

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Türkiye’de yakalanan 6 şüpheliden 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 13:15
Türkiye’de yakalanan Falyalı cinayeti zanlılarından 3'ü hakkında ek gözaltı süresi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta yakalanan 3 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

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Zanlıların, daha sonra yakalanan şüphelilerle emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta İstanbul'da 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 6'ya yükselmişti.

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Son Güncelleme: 14.02.2022 13:56
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