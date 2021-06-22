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Türkiye’de üretilen Kovid-19 aşısına “TURKOVAC” adı verildi

22 Haziran 2021 Salı 19:15
Türkiye’de üretilen Kovid-19 aşısına “TURKOVAC” adı verildi
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ERDOĞAN: “YERLİ AŞIYLA TÜRKİYE'DE ARTIK YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına, video konferans ile katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen yerli aşılardan, üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diledi.
Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının, hali hazırda Türkiye'de en ileri düzeye ulaşmış çalışma olduğunu anlatan Erdoğan, ilk yerli aşının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti.
Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini dileyen Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.
Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeyde olduğunun altını çizdi.
"İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıp azalttıklarını aktardı.
Erdoğan, haziran ayı başıyla pek çok alanda millete rahat nefes aldıracak açılımları başlattıklarını, dün de Kabine Toplantısının ardından, temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin müjdeleri paylaştıklarını söyledi.
"SON DÖNEMECE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan temin edilen aşıları önemli bulduğunu, ancak asıl olanın Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi olduğunu dile getirdi.

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Salgının ne kadar süreceğinin, ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
"YAYGIN KULLANIMINA GEÇİLMİŞ OLACAK"
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün önemli bir ana tanıklık ettiklerine dikkati çekti.
Yerli aşı çalışmalarına, virüsün izole edilmesiyle başlandığını hatırlatan Koca, "Devamında, Erciyes Üniversitesinden Aykut Özdarendeli hocamızın laboratuvarında aşı çalışması başlamış oldu. Bu aşı çalışmasıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte aşıyı geliştiren ve destekleyen bir noktada, bu süreç bugüne geldi." diye konuştu.
Koca, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında yerli aşının güvenilirliği ve etkili immün yanıtının görüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün ise artık Faz-3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan, son safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu, milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada, Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak."
"TÜRKİYE İYİ BİR ALTYAPIYA SAHİP"
Aşının Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal da böyle bir aşının gelişmesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, bu aşıyı iyi bir yayınla dünya tıbbına kazandıracaklarını dile getirdi.
Aşıyı geliştirenlerden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının gelişiminde, 2013'te Türkiye'nin yaptığı yatırımın meyvelerini topladıklarını belirterek, Türkiye'nin sadece bu dönemde değil, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğunu vurguladı.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da yerli aşıya gerekli destekleri tam bir eş güdüm içerisinde verdiklerinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 22.06.2021 19:31
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