banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti
Önemli bir değeri daha kaybettik
Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyor
Rum Yönetimi'ne kınama
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
banner376
Flaş Haber
Covid-19, 2 can daha aldı
Kapat

Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında geriledi

Türkiye’de tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:00
Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylülde 79,7 olan endeks, bu ay 76,8 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 62,6 iken ekimde yüzde 3 azalarak 60,7'ye düştü.

banner341
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen ay 79 iken, ekimde yüzde 4,4 azalarak 75,6'ya geriledi.

Eylülde 79,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekimde yüzde 6,4 azalışla 74,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylülde 97,7 iken bu ay yüzde 1,1 gerileyerek 96,6 değerini aldı.

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2021 12:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCBM: “Faiz indirimi için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı”
TCBM: “Faiz indirimi için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı”
Türkiye Merkez Bankası Politika Faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi
Türkiye Merkez Bankası Politika Faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi
TC Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı
TC Anayasa Mahkemesi'nden Gezi Parkı davası kararı
Gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti
Gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de resmi törenle kenevir hasadı yapıldı
Türkiye'de resmi törenle kenevir hasadı yapıldı
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinin belgeseli yapıldı
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinin belgeseli yapıldı
Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”
Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”
Ales başvuruları bugün sona eriyor
Ales başvuruları bugün sona eriyor
Koca: “Aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı"
Koca: “Aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim