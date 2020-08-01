Türkiye’de son 24 saatte 17 can kaybı, 982 vaka

Türkiye'de son 24 saatte, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

Türkiye’de 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.” değerlendirmesinde bulundu.