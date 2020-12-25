Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 543 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 201 bin 104 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 3 bin 199 yeni hasta belirlendi, 256 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 104 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 199 oldu, 256 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 35 bin 511 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 803’e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941’e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, vefat sayısı 19 bin 371, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti “Tedbirde ısrar edelim” TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Bugün tespit edilen 3 bin 199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.