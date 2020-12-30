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Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 692 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:09
Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 692 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
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TÜRKİYE’DE SON 24 SAATTE 15 BİN 692 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre, TC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ağır hasta sayısının 4 bin 98 olduğu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısının 2 milyon 78 bin 629'a yükseldiği belirtildi.

TC Sağlık Bakanı Koca "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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