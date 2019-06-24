banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95455
ALTIN
260.234
DOLAR
5.7552
STERLİN
7.3272
EURO
6.5555
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
300 bin TL sahibine teslim edildi
300 BİN TL SAHİBİNE TESLİM...
Kıb-Tek vurgun zanlılarına mükafat
KIB-TEK VURGUN ZANLILARINA MÜKAFAT
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
GLAPSİDES’TE 5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
banner306

Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…

Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…

24 Haziran 2019 Pazartesi 06:55
Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, Euro 6,5340 liradan haftaya başladı.

banner317
Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar, 5,7390 liradan satılıyor. 6,5320 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 6,5340 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8140 lira, Euronun satış fiyatı ise 6,5880 lira olmuştu.

Son Güncelleme: 24.06.2019 10:09
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Döviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı
İstanbul seçimini İmamoğlu kazandı
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Oyların yüzde 96.15'i sayıldı, İmamoğlu önde
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
Yıldırım: “İmamoğlu önde, tebrik ederim“
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı 19.15'te kaldırılacak
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum
İstanbul seçim sonuçlarında son dakika: Yasak kalktı işte sonuçlar
İstanbul seçim sonuçlarında son dakika: Yasak kalktı işte sonuçlar
Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.33
Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.33

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim