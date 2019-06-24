Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…
Türkiye’de serbest piyasada döviz açılış fiyatları…
24 Haziran 2019 Pazartesi 06:55
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, Euro 6,5340 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7370 liradan alınan dolar, 5,7390 liradan satılıyor. 6,5320 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 6,5340 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8140 lira, Euronun satış fiyatı ise 6,5880 lira olmuştu.
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