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Türkiye’de seçim yasakları başladı

Türkiye’de seçim yasakları başladı

30 Mart 2019 Cumartesi 15:22
Türkiye’de seçim yasakları başladı

31 MART MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ'NE İLİŞKİN PROPAGANDA DÖNEMİ, TSİ SAAT 18.00'DE SONA ERDİ VE YAYIN YASAKLARI BAŞLADI

Türkiye’deki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin propaganda dönemi Türkiye saati ile (TSİ) saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00'de bitti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

 

Son Güncelleme: 30.03.2019 18:32
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