Türkiye’de okullarda yüz yüze eğitim başladı

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜM KADEME VE SINIF SEVİYELERİNDEKİ 18 MİLYON ÖĞRENCİ İLE 1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRETMEN, KOVİD-19 TEDBİRLERİYLE YÜZ YÜZE DERSBAŞI YAPTI

OKULLARDA YETERLİ SAYIDA MASKE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK, OKUL İÇİNDE, ORTAK ALANLARDA, SINIFLARDA VE ÖĞRETMEN ODALARINDA BULUNDURULAN MASKE ATIK KUTULARI GÜNLÜK BOŞALTILACAK

ÖĞRETMEN VE OKUL ÇALIŞANLARININ AŞI OLMAMALARI DURUMUNDA HAFTADA İKİ KEZ PCR TESTİ İLE TARANMALARI İSTENECEK

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.

Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan, okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Yüz yüze eğitimler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak, 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak.

Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri, mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde, veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde HES kodu kontrolü yapılacak.

Öte yandan, Kovid-19 salgın döneminde okullarda "temaslı kabul edilenler" ve "yakın temaslı kabul edilenler" olmak üzere iki ayrı durumda neler yapılacağı, illere gönderilen, Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi'ne göre belirlenecek.

Okullarda bugün başlatılan birinci dönem, 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar-15 Nisan 2022 Cuma arasında yapılacak.

ERDOĞAN: “YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığında kurdukları dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izlediklerini ve izleyeceklerini ifade ederek yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen Türkiye'nin eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduğunu vurguladı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemlerde çocukların eğitimden kopmamalarını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdıklarını, yine bu dönemde "eğitim bilişim ağı" denen, kısa adıyla "EBA" televizyon ve internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi başarıyla yürüttüklerini anlattı.