banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Koronavirüse 2 can daha!
Kendi testini kendin yap!
Kendi testini kendin yap!
Alkollü sürücü yayaya çarptı
Alkollü sürücü yayaya çarptı
UBP'de neler oluyor?
UBP'de neler oluyor?
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Türkiye’de meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yarın için Doğu Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
Türkiye’de meteorolojiden Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın görülecek yağışların genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram), Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) ve yer yer aşırı (Metrekareye 100 kilogram üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

banner341
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Öte yandan Akdeniz için de fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatıdan, yarın günün ilk saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 18.12.2021 23:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki
Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de yeni Asgari Ücret 4 bin 250 TL oldu
Türkiye'de yeni Asgari Ücret 4 bin 250 TL oldu
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
Çavuşoğlu TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Çavuşoğlu TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Aydın açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim