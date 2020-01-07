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Türkiye’de kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Türkiye’de, kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Türkiye’de kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Türkiye’de, kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

07 Ocak 2020 Salı 13:57
Türkiye’de kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.

TÜRKİYE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN SOĞAN-PATATES İHRACATINA ÖN İZİN AÇIKLAMASI

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca, kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasına ilişkin, "Bu karar, ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile kuru soğan ve patates (tohumluk hariç) ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, alınan bu kararın, ihracata herhangi bir yasaklama getirmediği vurgulanarak, "Karar, ülkenin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir. Söz konusu iki üründe 2019 yılı üretimlerimiz bir önceki yıla göre artış göstermiş ve ülke ihtiyacımızı karşılayacak seviyelere ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜKETİCİ FİYATLARI DALGALANMASIN DİYE"

Özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı kimi ülkelerde bu yıl iklimsel olumsuzluklardan kaynaklı yaşanan üretim düşüşü ve ithalat talebinin yurt içi ve dışı piyasaları etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patateste de aynı durumun yaşanmaması ve ihracat nedeniyle ülkemizde arz açığı oluşmaması, tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde ülke menfaatleri ile üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir."

Son Güncelleme: 07.01.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’de Kuru Soğan Ve Patates Ihracatı
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