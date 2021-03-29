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Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor

Türkiye’nin Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 22:45
Türkiye’de Kovid-19 risk değerlendirme haritası açıklandı, yeni önlemler alınıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

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Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ERDOĞAN: RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI UYGULAYACAĞIZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz." Dedi.

Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

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Son Güncelleme: 30.03.2021 00:37
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