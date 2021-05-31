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Türkiye’de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu

Türkiye Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:30
Türkiye’de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
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Türkiye Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 581 bin 885, ikinci doz aşı 12 milyon 478 bin 978 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 60 bin 863 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 775 bin 834, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 980 bin 532, toplamda 4 milyon 756 bin 366, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 111, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 48 bin 175, toplamda 2 milyon 406 bin 286, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 113 bin 599, ikinci doz aşı sayısı 867 bin 683, toplamda 1 milyon 981 bin 282 doz olarak kayıtlara geçti.

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Son Güncelleme: 31.05.2021 20:36
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