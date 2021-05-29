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Türkiye’de karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Gerekçe varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi. Yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina getirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:51
Türkiye’de karantina süreleri uzadı
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.

Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.

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Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

AŞI OLANLARA DA KARANTİNA

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKarantina SüresiCovid19
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