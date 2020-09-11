Türkiye’de izolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak

Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar ve inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmasında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığına işaret edildi.

İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bu kapsamda genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.

İlgili bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar görev paylaşımına göre çalışacak. Buna göre, yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonlara personel takviyesi yapılacak.