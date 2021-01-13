Türkiye’de ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

TÜRKİYE’DE İLK CORONAVAC AŞISI SAĞLIK BAKANI KOCA'YA YAPILDI

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMESİNİN ARDINDAN İLK CORONAVAC AŞISI, ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE SAĞLIK BAKANI KOCA'YA YAPILDI

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yapılmasının ardından "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı.