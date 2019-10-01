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Türkiye’de hava polisleri göreve başlıyor

Türkiye’de hava polisleri göreve başlıyor

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Türkiye’de hava polisleri göreve başlıyor

Türkiye'de yolcu uçaklarındaki güvenlik önlemleri artırılıyor. Bu çerçevede Türk tescilli sivil hava araçlarında "Hava polisleri" görevlendirilecek.

Türkiye'de yolcu uçaklarında özel eğitimli polislerin bulundurulmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili yönetmeliğe göre özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı mensupları, uçaklarda yolcularla mürettebatın güvenliğinden sorumlu olup yolculuğun emniyetini bozmaya yönelik her türlü eyleme karşı harekete geçecek. "Hava Polisi" olarak adlandırılan güvenlik personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ise Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile havalimanlarından uluslararası uçuşlar yapılan illerin emniyet müdürlükleri tarafından belirlenecek. 

POLİSLER YOLCULAR TARAFINDAN TANINMAYACAK

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Uçaklarda yolcular gibi koltuklarda sivil bir kıyafetle oturacak olan polislerin kimliği uçuş ekibi tarafından bilinecek ancak yolculardan gizli tutulacak. Görevlendirildiği uçuşta kaptan pilot ve mürettebat ile hiyerarşik bir ilişki içinde olmayacak olan hava polisinin görevde bulunduğu uçuşla ilgili rapor hazırlaması ve bu raporların arşivlenmesi planlanıyor.

BİR UÇAKTA EN AZ İKİ POLİS

Hava Polisi olacak kişiler, Emniyet Teşkilatı'nda en az beş sene görev yapan, en az ön lisans mezunu ve performans değerlendirmesi yüksek kişiler arasından seçilecek. Bu görev için başvuran adaylar ayrıca fiziki yeterlilik ve atış sınavından geçirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik uyarınca, bir uçuşta görevlendirilecek hava polisi sayısı uçağın tipi, uçuş süresi, yolcu kapasitesi ve yolculuğun yapıldığı yerdeki risk durumu değerlendirilerek, eldeki istihbarat bilgileri ışığında belirlenecek. Ancak görev alacak polis sayısı ikiden az olmayacak.

Son Güncelleme: 01.10.2019 19:26
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