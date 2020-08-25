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Türkiye’de futbol müsabakalarına Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacak

25 Ağustos 2020 Salı 19:02
Türkiye’de futbol müsabakalarına Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacak
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TÜM SAĞLIK TEDBİRLERİ UYGULANMAK ŞARTIYLA MÜSABAKALARA TRİBÜN KAPASİTESİNİN YÜZDE 30'U KADAR SEYİRCİ GİREBİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından itibaren futbol karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyircinin alınacağını duyurdu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.

TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 19:16
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