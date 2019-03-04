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Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi

Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi

04 Mart 2019 Pazartesi 13:05
Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi

Türkiye’de üretici enflasyonu da Şubat'ta geriledi ve altı ay sonra ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına inerek yüzde 29,59 oldu.

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,93, yurt içi üretici fiyatları yüzde 29,97 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 1,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 0,55 yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,16 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış gösterirken, son 10 yılın en düşük ikinci şubat ayı aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 0,68 puanlık azalışla son 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 19,67'ye geriledi.

Şubat enflasyon verisine harcama grupları bazında bakıldığında yıllık bazda en hızlı artış %29,25 ile gıdada gerçekleşti.

Gıdada aylık bazdaki artış ise yüzde 0,90 ile sınırlı kaldı.

Ev eşyası ile eğlence ve kültür fiyatları da yıllık bazda yüzde 20'inin üzerinde artış gösterdi.

Son Güncelleme: 04.03.2019 16:18
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