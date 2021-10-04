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Türkiye’de enflasyon Eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Mart ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 olmuştu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:15
Türkiye’de enflasyon Eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Mart ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 olmuştu.

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YILLIK ARTIŞTA GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ZİRVEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu. Buna karşılık, yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 16:48
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