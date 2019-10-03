Türkiye’de enflasyon 26 ay sonra yeniden tek hanede

Türkiye’de enflasyon eylülde yüzde 0,99 arttı; yıllık ise yüzde 9,26 ile tek haneye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre aylık yüzde 0,99 arttı. TÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 9,26 ile tek hanelere düşmüş oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüde 0,07 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 44 İLE ALKOL VE TÜTÜNDE

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

418 MADDEDEN 292’SİNDE ARTIŞ

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.