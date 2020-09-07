Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Doğu Akdeniz’deki Gelişmeleri Ele Alıyor

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.20'de başladı.

Toplantının ardından Erdoğan, kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları açıklayacak.

Kabine’nin öncelikli gündem maddesinin Corona virüsü salgını olması bekleniyor. Kabine’nin salgınla ilgili olarak yeni önlemler alması ve bunların açıklanması planlanıyor.

Toplantının bir diğer gündem maddesi de Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak. Türkiye’nin Oruç Reis Gemisi’yle Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri başta Yunanistan olmak üzere Türkiye’yle AB ülkeleri arasında gerginliğe neden olmaya devam ediyor. Kabine’de bu konunun da masaya yatırılması ve bölgedeki genel durumun değerlendirilmesi bekleniyor.