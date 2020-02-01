Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.
Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.
Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.