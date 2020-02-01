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Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi. 

Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi. 

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:53
Türkiye’de Çin'den gelen uçak ve malzemeler KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi. 

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 01.02.2020 14:58
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiyeÇin
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