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Türkiye’de çalışan Gazeteciler Günü

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü,  Türkiye’de Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye’de çalışan Gazeteciler Günü

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü,  Türkiye’de Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

10 Ocak 2020 Cuma 14:28
Türkiye’de çalışan Gazeteciler Günü

Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurdu. “Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdi. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajında "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.

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Altun, mesajında, dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına fedakarca görev yapan, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın da halkın bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya başladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Haberin kamuoyuyla daha hızlı paylaşılmasına olanak sağlayan ve tüm dünyayı ulaşılabilir kılan bu teknolojik süreç aynı zamanda, dezenformasyonun ve yalan haberin hızla yayılmasını da mümkün kılmaktadır. Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum.

Son Güncelleme: 10.01.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’de çalışan Gazeteciler Günü
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