banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87186
ALTIN
249.056
DOLAR
6.0366
STERLİN
7.6234
EURO
6.7202
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
Tarihi tren ve vagonlar turizime kazandırılıyor
TARİHİ TREN VE VAGONLAR TURİZİME...
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
banner307

Türkiye’de avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

Türkiye’de avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:50
Türkiye’de avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime soruşturma

Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.

İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, olaya ilişkin, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

banner317
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesinde bir kadın avukatın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı "tatsız, talihsiz ve hukuksuz" olayla ilgili olarak HSK'nin soruşturma başlattığını hatırlattı.

DURUŞMA TUTANAĞINA YANSIMIŞTI 

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.

Son Güncelleme: 29.05.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
Avukatın Etek Boyuna Tepki Gösteren Hakime Soruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak
Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak
Mevcut AB Komisyonu’nun son Türkiye raporu açıklandı
Mevcut AB Komisyonu’nun son Türkiye raporu açıklandı
Sigara mesaneye de düşman
Sigara mesaneye de düşman
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine madalya verildi
Afyonkarahisar'da 133 Kıbrıs gazisine madalya verildi
Ortaylı:
Ortaylı: "türkiye, Doğu Akdeniz'den Çıkamaz"
Tedavi Edilmeyen Depresyon, Alzaymır Riskini Artırıyor
Tedavi Edilmeyen Depresyon, Alzaymır Riskini Artırıyor
Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar
Akciğer kanserinin erken teşhisi için 6 yıl çalıştılar
Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü
Dünya Gece Yatak Islatma Farkındalık Günü
MS hastalığı kız çocuklarında daha sık görülüyor
MS hastalığı kız çocuklarında daha sık görülüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim