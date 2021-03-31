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Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi

 YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ, EKSİKLERİ TAMAMLAYARAK İDDİANAMEYİ ANAYASA MAHKEMESİNE SUNMASININ ARDINDAN YENİDEN İLK İNCELEME YAPILACAK

31 Mart 2021 Çarşamba 17:30
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesine karar verdi
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 YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ, EKSİKLERİ TAMAMLAYARAK İDDİANAMEYİ ANAYASA MAHKEMESİNE SUNMASININ ARDINDAN YENİDEN İLK İNCELEME YAPILACAK

Türkiye’de, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı. 

Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin iadesi kararını, "partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı" gerekçesiyle aldığı öğrenildi. 

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

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İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. 

GEREKLİ İLİŞKİLENDİRMELERİN YAPILMADIĞI" TESPİTİNE DAYANIYOR

İade kararının, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitine dayandığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Anayasa'nın 68 ve 69. maddesindeki "odak olma" fiili kapsamında partililerin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasıyla ilgili eylemlerinin iddianamede yeterince işlenmediği tespitini yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede, HDP'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtilmişti. 

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Son Güncelleme: 31.03.2021 17:51
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