Türkiye’de aile hekimleri de Biontech aşısı yapmaya başladı

Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

