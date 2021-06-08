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Türkiye’de aile hekimleri de Biontech aşısı yapmaya başladı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

08 Haziran 2021 Salı 13:30
Türkiye’de aile hekimleri de Biontech aşısı yapmaya başladı
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Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 08.06.2021 14:17
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