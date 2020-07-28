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Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

28 Temmuz 2020 Salı 21:43
Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e ulaştı.

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BAKAN KOCA: YENİ İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZDA DÜNE GÖRE ARTIŞ VAR

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu iki gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var." bilgisini verdi.

Bakan Koca, "Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.07.2020 21:56
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