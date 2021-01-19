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Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

19 Ocak 2021 Salı 19:15
Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
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UYGULAMA KAPSAMINDA, 90 YAŞ VE ÜSTÜ 198 BİN KİŞİYE EVİNDE KOVİD-19 AŞISI YAPILACAK

SAĞLIK EKİPLERİ, BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN ÖNCE BU YAŞ GRUBUNDAKİLERİN SAĞLIK KONTROLÜNÜ YAPIYOR, AŞI OLAN KİŞİYİ EN AZ YARIM SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTUYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'e evinde aşı yaptı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.

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Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

SON 6 AYDA KOVİD-19 GEÇİRENLERE AŞI UYGULANMIYOR

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Yurt genelinde bu yaş grubunda aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

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Son Güncelleme: 19.01.2021 20:21
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