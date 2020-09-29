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Türkiye’de 68 yeni can kaybı, 1427 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bugün 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı ise 1583 oldu.

29 Eylül 2020 Salı 22:56
Türkiye’de 68 yeni can kaybı, 1427 yeni vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bugün 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı ise 1583 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

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Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, vaka sayısı 317 bin 272, vefat sayısı 8 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 638, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi azalarak 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "MÜCADELEYE DESTEK VERİN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.09.2020 03:26
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