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Türkiye’de 66 can kaybı, 8 bin 424 pozitif vaka

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

28 Şubat 2021 Pazar 19:45
Türkiye’de 66 can kaybı, 8 bin 424 pozitif vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 21:13
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