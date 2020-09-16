Türkiye’de 63 yeni can kaybı, 1771 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6." dedi.

Koca "İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor." şeklinde bilgi verdi.

Koca, "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74" diye konuştu.

AŞI

Bakan Koca, "(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak." diye konuştu.

Koca, "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir." dedi.

Fahrettin Koca "Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim." dedi.