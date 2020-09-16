banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
472.294
DOLAR
7.4848
STERLİN
9.7292
EURO
8.8592
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Türkiye’de 63 yeni can kaybı, 1771 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 21:29
Türkiye’de 63 yeni can kaybı, 1771 yeni vaka
banner337
banner351

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6." dedi.

Koca "İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor." şeklinde bilgi verdi.

banner341
Koca, "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74" diye konuştu.

AŞI

Bakan Koca, "(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak." diye konuştu.

Koca, "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir." dedi.

Fahrettin Koca "Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim." dedi.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 21:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan Ve Merkel Doğu Akdeniz’i Görüştü
Erdoğan Ve Merkel Doğu Akdeniz’i Görüştü
Yerli Ve Milli Uydu 2022'de Uzaya Fırlatılacak
Yerli Ve Milli Uydu 2022'de Uzaya Fırlatılacak
Bozkır, Bm Genel Kurulu Başkanlığı Görevine Başladı
Bozkır, Bm Genel Kurulu Başkanlığı Görevine Başladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası “cezeri“ ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası “cezeri“ ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Kılıçdaroğlu'dan Davutoğlu'na Ziyaret
Kılıçdaroğlu'dan Davutoğlu'na Ziyaret
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Nato Karargahı'ndaki Teknik Toplantı
Nato Karargahı'ndaki Teknik Toplantı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Seçilen Volkan Bozkır, Görevini Bugün Devralıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Seçilen Volkan Bozkır, Görevini Bugün Devralıyor
Çavuşoğlu'ndan Atina'ya “Tercih Yunan liderlerinin“ mesajı
Çavuşoğlu'ndan Atina'ya “Tercih Yunan liderlerinin“ mesajı
AA: Üçüncü tarafların müdahalesi Doğu Akdeniz'de krizi derinleştiriyor
AA: Üçüncü tarafların müdahalesi Doğu Akdeniz'de krizi derinleştiriyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim