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Türkiye’de 61 can kaybı, 1519 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı

21 Eylül 2020 Pazartesi 07:23
Türkiye’de 61 can kaybı, 1519 yeni vaka
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 267 bin 233'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

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Aktif hasta sayısı 28 bin 128, ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMIŞ OLSA DA BU SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.09.2020 07:52
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
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