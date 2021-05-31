banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376

Türkiye’de 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:15
Türkiye’de 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
banner337

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

banner341
Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

banner360
Son Güncelleme: 31.05.2021 22:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Türkiye’de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu
İlker Aksum, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk kez konuştu
"Denizin derinlikleri endişe veriyor"
"Denizin derinlikleri endişe veriyor"
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!
Türkiye'de 6 bin 933 yeni vaka!
Türkiye'de 6 bin 933 yeni vaka!
Kanalizasyon inşaatında Apollon heykeli
Kanalizasyon inşaatında Apollon heykeli
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Çavuşoğlu: "Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız"
Çavuşoğlu: "Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız"
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: "Uzayda yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz"
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: "Uzayda yapılacak üretimlerde de söz sahibi olmayı istiyoruz"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim