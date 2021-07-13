banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Afet hanım Akıncı’ya mı oy vermiş!
Afet hanım Akıncı’ya mı oy...
Pes mi yoksa bravo mu?
Pes mi yoksa bravo mu?
Yiyenler ve yemek için sırada bekleyenler…
Yiyenler ve yemek için sırada...
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

Türkiye’de 59 milyon dozdan fazla kovid-19 aşı uygulandı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 59 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

13 Temmuz 2021 Salı 14:30
Türkiye’de 59 milyon dozdan fazla kovid-19 aşı uygulandı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 13.29 itibarıyla uygulanan aşı sayısı, 38 milyon 104 bin 116'sı birinci doz, 17 milyon 833 bin 75'i ikinci doz, 3 milyon 198 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere toplam 59 milyon 135 bin 870'e yükseldi.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 13.07.2021 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, Dendias ile Galatasaray’ın Atina’da uğradığı muameleyi görüştü
Çavuşoğlu, Dendias ile Galatasaray’ın Atina’da uğradığı muameleyi görüştü
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti
Çelik: “Cumhurbaşkanımızın bu kadar güçlü bir heyetle KKTC'deki törenlere katılması son derece önemli”
Çelik: “Cumhurbaşkanımızın bu kadar güçlü bir heyetle KKTC'deki törenlere katılması son derece önemli”
Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor!
Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor!
AA çalışanı denizde kayboldu
AA çalışanı denizde kayboldu
Türkiye'de 5 bin 261 yeni vaka
Türkiye'de 5 bin 261 yeni vaka
Samsun'da ehliyet sınavında takla attı
Samsun'da ehliyet sınavında takla attı
Yabancı uyruklu kadınlar ortalığı karıştırdı!
Yabancı uyruklu kadınlar ortalığı karıştırdı!
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim