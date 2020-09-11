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Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 58 can kaybı yaşandı, 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

11 Eylül 2020 Cuma 02:19
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 58 can kaybı yaşandı, 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı.

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Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 02:33
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