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Türkiye’de 55 bin 149 pozitif, 341 can kaybı

Türkiye’de  son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu. 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 20:45
Türkiye’de 55 bin 149 pozitif, 341 can kaybı
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Türkiye’de  son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu. 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

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Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 19.04.2021 20:53
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