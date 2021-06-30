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Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek

30 Haziran 2021 Çarşamba 20:45
Türkiye’de 3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
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Türkiye’de 3. doz aşılar için yarından itibaren randevu alınabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler." diye konuştu.

Bakan Koca açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"(Kovid-19) Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

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Son Güncelleme: 30.06.2021 21:51
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