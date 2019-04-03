Türkiye’de 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Siyasi partilerin seçim sonucuna ilişkin itirazı üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 46 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

AK Parti, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan, Antalya , Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Van, Ağrı ve Karaman'daki bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti.

MHP, Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin, Aksaray , Malatya Osmaniye ve Kırklareli olmak üzere 11 ilde, CHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Malatya, Giresun, Artvin'de itiraz başvurusu yaptı.

İYİ Parti de Ankara, Denizli Uşak, Mersin, Hatay, Aydın, Kırıkkale, Manisa'da sonuçlara itiraz etti.

Büyük Birlik Partisi Konya, Malatya, Yozgat, Eskişehir, Gaziantep, Tokat, Gümüşhane, Niğde , Elazığ, Kayseri, Şırnak'ta, HDP, Şanlıurfa ve Mersin'de, Saadet Partisi de Kütahya'da itiraz başvurularını seçim kurullarına iletti.

Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı.

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta oy sayımı yeniden yapılacak. Finike'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi'nin seçimi kazandığı açıklanmıştı.

AK Parti'nin Yalova'da yerel seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı belirtilmişti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesi sonrası 41 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı. Honaz Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Yüksek Kepenek kazanmıştı.

AK Parti'nin ilçe belediye başkanı adayı Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı Denizli'nin Baklan ilçesinde de İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan, seçim sonuçlarına itirazlarının kabul edildiğini açıkladı.

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne itirazı üzerine 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı. Kentte, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,07'sini, Tezel ise yüzde 46,70'ini almıştı.

Eskişehir'de, AK Parti'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı. Eskişehir'de, kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kalmıştı. Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy almıştı. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç'a 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç'a ise 90 bin 611 oy çıkmıştı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, bağımsız belediye başkan adayı Ünal Yılmaz'ın itirazı üzerine ilçe merkezinde kurulan 36 sandıktaki 7 bin 947 oyun yeniden sayılmasına, geçersiz sayılan 146 oy pusulasının incelenmesine karar verdi. İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aziz Nas 3 bin 557 oy, bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy aldı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut belediye başkanı İbrahim Baz'ın seçimi MHP adayı Ömer Faruk Fettahlıoğlu'ndan 48 oy farkla kazanması üzerine MHP itirazda bulundu. Yapılan itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

Giresun’da il belediye başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındı.